Астрологический прогноз на 16 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации важных проектов, они – с большой долей вероятности –окажутся успешными.

Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый

Счастливые камни дня: гематит, вороний или соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, поэтому необходимо отказаться от посещения мест большого скопления людей.

Питание дня: можно позволить себе не только полезную, но и вредную пищу – разумеется, в меру.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой.

Цитата дня: «Веселье не наполняет сердце, а лишь разглаживает морщины на лбу» Сенека-младший).

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