Астрологический прогноз на 16 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации важных проектов, они – с большой долей вероятности –окажутся успешными.
Символ дня: Виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый
Счастливые камни дня: гематит, вороний или соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, поэтому необходимо отказаться от посещения мест большого скопления людей.
Питание дня: можно позволить себе не только полезную, но и вредную пищу – разумеется, в меру.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.
Табу дня: нельзя заниматься самокритикой.
Цитата дня: «Веселье не наполняет сердце, а лишь разглаживает морщины на лбу» Сенека-младший).
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