Астрологічний прогноз на 16 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до реалізації важливих проєктів, вони – з великою ймовірністю – виявляться успішними.

Символ дня: виноградні грона.

Стихія дня: земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий

Щасливі камені дня: гематит, вороняче чи соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика можливість підхопити вірусне захворювання, тому необхідно відмовитися від відвідування місць великого скупчення людей.

Харчування дня: можна дозволити собі не тільки корисну, а й шкідливу їжу — зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна власноруч створювати талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються на третій день.

Табу дня: не можна займатися самокритикою.

Цитата дня: «Весілля не наповнює серце, а лише розгладжує зморшки на лобі» (Сенека-молодший).

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