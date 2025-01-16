На Сумщині пролунало 117 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 117 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (22 вибухів), мінометів (11 вибухів) FPV-дронами (2 вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої (9 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж та легковий автомобіль.

Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (23 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).

Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, здійснено удари FPV дронами (10 вибухів).

Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).

Глухівська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (8 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух)

Глухівська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що вранці на Хмельниччині сталися вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.