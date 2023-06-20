Сніданок дитинства: чи корисна манна каша для дорослих і дітей

Жодна інша страва не викликає настільки яскравих спогадів дитинства, як манна каша. Наші мами й бабусі були переконані, що манка дуже корисна для дитячого організму. Чи це дійсно так?

Звідки береться манна крупа

Не всі знають, що манка не належить до окремої сільськогосподарської культури. Цей продукт ми отримуємо від час перероблення пшениці. Крупа виробляється внаслідок грубого помелу очищеного зерна, яке розколюється на серцевину та оболонку. Для виготовлення манки використовують лише серцевину. Водночас існують певні стандарти: мінімальний діаметр крупинок становить не менше 0,25 мм, а максимальний — 0,75 мм.

Що міститься в манці

Манна каша досить калорійна: в 100 г продукту містяться від 328 до 360 ккал (залежно від того, з якої пшениці виготовлено крупу). Меншу калорійність має манка, яку виготовляють із м'яких сортів пшениці, однак крупа з твердих сортів вирізняється більшою кількістю вуглеводів і білків. Також у 100 г продукту міститься:

10-12 г білків;

1 г жирів;

68-73 г вуглеводів.

В магазині також можна побачити змішаний тип крупи, який має енергетичну цінність приблизно 100-120 ккал на 100 г продукту.

Глікемічний індекс

Глікемічний індекс манної крупи з м'яких сортів пшениці дуже високий і становить 70 одиниць (100 — максимально можливе значення). Якщо під час варіння крупи додати молоко, то ця цифра зростає до 80-85. Тобто манна каша — це прості вуглеводи, які після потрапляння до організму швидко розщеплюються на глюкозу. Через це в крові різко стрибає рівень цукру, що погано для людей із діабетом. Якщо немає інтенсивного фізичного навантаження, надлишок вуглеводів буде осідати в організмі як жир. Саме тому манну кашу не варто споживати людям, схильним до зайвої ваги.

Проте має ця страва і позитивні властивості: вона доволі швидко насичує, даруючи заряд енергії, легко перетравлюється та допомагає швидко відновити запаси глікогену. Ця сполука дуже потрібна тим, хто займається спортом чи важкою фізичною працею.

Що корисного в манці

В манній каші, порівнюючи з іншими крупами, значно менше клітковини, яка потрібна, щоб наш ШКТ збалансовано працював. Однак навіть цей недолік може інколи перетворюватися на користь. Наприклад, для людей, які схильні до метеоризму, мають чутливе травлення чи подразнення кишківника, манна каша є ідеальною стравою.

Також манну кашу можна включати до щоденного раціону за гастриту, спазмів шлунка, виразки тощо. Адже це досить делікатний продукт, який не дратує стінки кишківника, легко перетравлюється і не викликає тяжкості. У складі крупи міститься селен, який додатково покращує імунітет, позитивно впливає на роботу серця й судин.

А ще вона допомагає впоратися з похміллям. І все через прості вуглеводи, які починають швидко розщеплюватися та перетворюватися на цукор, який руйнує токсини.

Чи корисна манна каша для дорослих

Якщо чоловіки активно займаються спортом або важкою фізичною працею, манну кашу можна включити до їхнього щоденного раціону. Така крупа дарує заряд енергії та швидко насичує. Жировий прошарок через зайві вуглеводи утворюватися не буде, адже за високої інтенсивності вони просто згорять.

Жінкам манну кашу рекомендують їсти, щоб швидше відновитися після пологів, тяжких хвороб, у післяопераційний період. Ця страва є справжнім джерелом енергії. Також у крупі містяться вітаміни групи В, які позитивно впливають на красу волосся та шкіри. Однак щоб не набрати зайву вагу, їсти манну кашу потрібно з обережністю.

Манна каша та вагітність

Вагітним жінкам краще не споживати манну кашу, особливо на пізніх термінах вагітності. Насамперед тому, що вона сприяє набиранню зайвої ваги, а це стає додатковим ризиком виникнення варикозу, набряків, болю в попереку. Краще обмежити вживання манки до 1-2 разів на тиждень.

Чи корисна манка дітям

Хоча раніше манну кашу використовували навіть як прикорм для немовлят від 4-5 місяців, сьогодні педіатри не рекомендують давати страви з цієї крупи дітям молодше 3-х років. На це є кілька причин. Насамперед ця страва призводить до швидкого набирання зайвої ваги. Також у манці багато глютену, який негативно впливає на слизову оболонку кишківника малюка і призводить до поганого засвоєння корисних речовин у майбутньому. У малюків, яких часто годують манною кашею, підвищується ризик появи алергії на фітинову кислоту.

Дітям старше трьох років уже можна додавати манну кашу до раціону. Ця крупа містить вітаміни В1 і В2, цинк, фосфор, магній, які допомагають зміцнити центральну нервову систему, покращити пам'ять, роботу головного мозку, а це позитивно впливає на навчання і стресостійкість. Вітамін Е, який також міститься в цій крупі, сприяє засвоєнню заліза та синтезу колагену. Останній є важливим будівельним білком, який входить до складу м'язів, кісток, шкіри та зв'язок.

Читайте також: