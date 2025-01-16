В Сумской области прозвучало 117 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 117 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Середино-будская община: враг бил из артиллерии (22 взрывов), минометов (11 взрывов) FPV-дронами (2 взрыва) и сбросил с БпЛА взрывные устройства (9 взрывов). В результате обстрела повреждены гараж и легковой автомобиль.

Великописаревское общество: совершены минометные обстрелы (23 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

Краснопольская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, совершены удары FPV дронами (10 взрывов).

Новослободская община: враг ударил из минометов (4 взрыва).

Глуховское общество: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская община: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

Белопольское общество: совершены минометные обстрелы (8 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв)

Глуховское общество: 11 мин сбросили россияне на территорию общества.

Зноб-Новгородская община: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (2 взрыва).

Хотинская община: сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что утром в Хмельнитчине произошли взрывы.

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