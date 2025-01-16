"Термічна аномалія" в Україні: чого очікувати від погоди 17 січня

Вже декілька в Україні спостерігається незвична термічна аномалія: на півдні країни вночі спостерігається найхолодніша температура, а вдень — найтепліша.

Якою буде погода 17 січня повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом погоди, в ночі на південному заході України, зокрема в Закарпатті, Поділлі, Чернівецькій області та Приазов’ї, температура повітря опуститься до 0-4 градусів морозу, а на решті території будуть "мляві нулі".

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Вдень ситуація зміниться на протилежну: у найхолодніших регіонах температура підніметься до +1+5 градусів, тоді як на решті території України збережеться плюсовий температурний фон — 0+3 градуси.

Очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу на Лівобережжі України, в той час як правобережні регіони залишаться сухими. Однак, спостерігатиметься сильний північно-західний вітер.

У Києві 17 січня хмарно, без істотних опадів, температура впродовж доби коливатиметься між 0 і +2 градусами, і буде сильний вітер.

Прогнозується, що найближче похолодання знову настане орієнтовно з 23-24 січня.

Якою буде погода 17 січня / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Нагадаємо, зима 2025 року дивує аномальним теплом. Однак, за даними синоптиків, сильні морози вже будуть у другій половині січня.

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