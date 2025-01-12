Січень дивує: якою буде погода в Україні найближчими днями

Січень 2025 року дивує своїм перемінним настроєм: то морози, то аномально плюсова температура.

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Січень 2025 року обіцяє бути різноманітним щодо погоди. У деяких регіонах очікується сніг та значне похолодання, тоді як інші насолоджуватимуться відносно м’якими зимовими днями.

Зокрема, синоптик Ігор Кібальчіч прогнозує, що у неділю, 12 січня, вночі очікуються дощі із мокрим снігом у південних, центральних та північних областях, вдень невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів - без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +10 °С.

Загалом погода у січні 2025 року буде відносно теплою, а сніг, якщо й буде, то епізодично, але затоки холоду виключати не можна. Про це розповіла синоптикиня "Українського гідрометеорологічного центру" Наталія Птуха.

Вона зазначила, що за прогнозами фахівців очікується, що середньомісячна температура в січні буде в межах 0...-3 градуси. Дещо тепліше буде у Закарпатській області, в Криму, в Одеській та Херсонській областях, де середньомісячна температура взагалі очікується в межах 0°...+2°.

"І це на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму цього місяця. Тому очікуємо, що знову буде відносно теплий січень. І це означає, що температурні показники - практично такі, як зараз є, - десь вони і будуть залишатися", - сказала вона.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні погодні умови. Більше про це читайте у новині.

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