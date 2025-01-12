Росіяни обходять Покровськ із півдня: яка мета ворога

Армія РФ намагається обійти Покровськ з півдня на захід. Так, ворогу потрібно наблизитися до Дніпропетровської області.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на співрозмовників серед військових, що працюють на Покровському напрямку.

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Як зазначається, наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. На мапі DeepState видно, що росіянам до них залишилося менш як два кілометри. За даними УП, менше кілометра. Це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова-Покровськ – важливу логістичну артерію Сил оборони, що сполучала Дніпропетровщину з Покровськом. А відстань від російського виступу під Котлиним і Удачним до адмінмежі Дніпропетровської області складає сім кілометрів.

"Це було очевидно. Росіяни хочуть обрізати логістику і взяти місто (Покровськ – ред.) без бою", – сказав командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов

Водночас інший співрозмовник УП переконаний, що Покровськ не є ціллю для росіян. Їхня ключова задача – дотягнутися до Дніпропетровської області й розвинути свій наступ на неї.

Раніше йшлося про те, що спроби ворога вийти та надійно закріпитися на трасі Покровськ-Костянтинівка північніше Воздвиженки – це тільки початок операції на нашому лівому фланзі Покровська.

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