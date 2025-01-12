Россияне обходят Покровск с юга: какая цель врага

Армия РФ пытается обойти Покровск с юга на запад. Да, врагу нужно приблизиться к Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников среди военных, работающих на Покровском направлении.

Подробности

Как отмечается, россияне двигаются в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, которые расположены на трассе Межова-Покровск. На карте DeepState видно, что россиянам до них осталось менее двух километров. По данным УП, меньше километра. Это значит, что россияне полностью заблокировали трассу Межова-Покровск – важную логистическую артерию Сил обороны, соединяющую Днепропетровщину с Покровском. А расстояние от российского выступления под Котлиным и Удачным до админграницы Днепропетровской области составляет семь километров.

"Это было очевидно. Россияне хотят обрезать логистику и взять город (Покровск – ред.) без боя", – сказал командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов

В то же время, другой собеседник УП убежден, что Покровск не является целью для россиян. Их ключевая задача – дотянуться до Днепропетровской области и развить свое наступление на нее.

Ранее речь шла о том, что попытки врага выйти и надежно закрепиться на трассе Покровск-Константиновка к северу от Воздвиженки – это только начало операции на нашем левом фланге Покровска.

Читайте также: