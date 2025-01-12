ЗСУ "закобзонили" понад 1700 росіян за добу: деталі від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 12 січня склали 808 250 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1750 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 808 250 (+1750) осіб

танків ‒ 9756 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 20289 (+18)

артилерійських систем – 21839 (+22)

РСЗВ – 1260

засоби ППО ‒ 1042

літаків – 369

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63)

крилаті ракети ‒ 3018 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64)

спеціальна техніка ‒ 3694 (+2)

Раніше Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

За грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

Читайте також: