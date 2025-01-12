У «Центрі Разумкова» назвали недоречною відставку глави Міненерго

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що заміна глави міністерства енергетика в нинішніх умовах недоречна.

«Зараз головне це фокус на достойному проходженні ОЗП, а не на безглуздих суперечках», - прокоментував він ініціативу окремих депутатів про заміну глави Міненерго.

За його слова всі сили мають бути спрямовані на забезпечення роботи енергосистему в умовах постійних російських ударів.

Наразі ситуація в енергосистемі стабільна і галузь згуртована довкола спільної мети - успішного проходження опалювального сезону.