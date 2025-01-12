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Територію України охопила повітряна тривога: яка загроза

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Територію України охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога 12 січня

Противник, ймовірно, готується до атаки.

По всій території України вдень 12 січня оголошена повітряна тривога. Мешканцям слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", – йдеться у повідомленні ПСУ.

Також зазначається про ризик пуску "Орешніка". За даними моніторів, є загроза дальньої балістики з Тамбовської області для всієї України.

Нагадаємо, зранку 12 січня у Києві та декількох областях була оголошена повітряна тривога. Йшлося про загрозу балістики.

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