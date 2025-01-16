В ВСУ сообщили, сколько военных сейчас находятся на фронте

Известно, что вместе с Нацгвардией и пограничниками Силы обороны Украины составляют более миллиона человек.

Силы обороны, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, насчитывают 880 тысяч военнослужащих - это общая численность украинской армии.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 Канала".

"Туда входят ВУЗы, центры комплектования, тыловые бригады и бригады, которые размещены на северной границе с Беларусью и РФ, на которых не ведутся активные боевые действия", — отметил Тимочко.

По его словам, вместе с Нацгвардией и пограничниками Силы обороны Украины составляют более миллиона человек. Однако на фронте в боевых действиях задействована "совсем другая цифра".

"600 тысяч россиян - если речь идет об участии в боевых действиях непосредственно в Украине. На забывайте, что за пределами Украины находятся российские войска, которые вовлечены в их систему логистики, прикрытия и тому подобное. Второй момент - это Курщина. Наверное, не учтены силы россиян, которые ведут там бои... Мы должны разделять общую цифру и 600 тысяч россиян, которые вовлечены в боевые действия на линии фронта", — добавил военный.

Напомним, в Forbes отметили, что КНДР потеряла треть своих войск в Курщине.

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