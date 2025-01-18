Отмена санкций против Кремля: в ЕС сделали заявление

Российский президент-диктатор Владимир Путин не отказался от своих целей. Вот почему нет причин снимать санкции против РФ.

Об этом заявила верховная комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Нам, безусловно, нужны санкции. Это наш рычаг. Было бы очень странно от него отказаться. Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на местах ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", — подчеркнула политика.

По ее словам, каким бы ни оказался результат вероятных мирных переговоров с Москвой, но Украина и союзники окажутся в "намного более слабой позиции", если санкции будут сняты преждевременно. Кроме того, отмечает Каллас, отказ от санкций против агрессора не в пользу США.

Как сообщалось, венгерский премьер Виктор Орбан призвал отменить санкции в отношении РФ. Ведь, по его словам, администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру".

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