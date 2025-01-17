Байден вспомнил разговор с Путиным и сказал, чего боится "фюрер"

Путин был взволнован сотрудничеством Вашингтона и Киева.

Тактическое ядерное оружие пугает всех в Европе. В частности, и агрессорку Российской Федерации.

Об этом сказал действующий президент США Джо Байден, вспоминая свой разговор с "фюрером" РФ Владимиром Путиным в интервью MSNBC.

"Тактическое ядерное оружие в Европе пугало всех чертовски, даже россиян. Даже россиян", — подчеркнул Байден.

По его словам, в ходе личного разговора российский президент-диктатор признался, что боится удара со стороны Украины. Особенно если США передадут Киеву новое ядерное оружие, потому что тогда "уже завтра ракеты могут полететь на Москву".

В ответ Байден заверил, что этого не произойдет, потому что Украина не входит в НАТО, а интеграция невозможна без коренных изменений в системе.

Как сообщалось, на днях Джо Байден выступил с прощальной речью к американцам. Политик упомянул об Украине.

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