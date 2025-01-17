Бербок раскритиковала Шольца: что разозлило немецкого министра

Глава МИД Германии Анналена Бербок подвергла критике действующего канцлера Олафа Шольца из-за его нежелания одобрить дополнительный пакет помощи для Украины на сумму 3 млрд евро.

Об этом стало известно из интервью министра, пишет Politico.

Говоря о нежелании правительства Германии согласовать данную дополнительную помощь для Украины, Бербок прямо не упоминала имя Шольца. Впрочем, она подчеркнула, что для некоторых немецких политиков набрать несколько голосов было важнее, чем обеспечить мир и свободу в Европе.

"Честно говоря, мне это очень больно", — сказала глава МИД Германии.

Сама Бербок настаивает на принятии этого пакета помощи для Украины. Она неоднократно выражала обеспокоенность тем, что она считает "неуверенным подходом" Берлина к помощи Киеву.

В интервью Politico она отметила, что поведение Шольца нанесло ущерб доверию европейских союзников к Берлину, поскольку правительство теряет их доверие.

"Это доверие не должно снова быть разрушено колебаниями, которые могут заставить другие страны переживать, что Германия не поддержит их", — сказала Бербок.

Напомним, на днях канцлер Германии Олаф Шольц сделал новое заявление о блокировании помощи Украине. Он подчеркнул, что выступает против увеличения поставок оружия Украине, если это потребует сокращения финансирования других статей бюджета.

Шольц блокирует €3 млрд для Украины, а Трамп получит приговор по делу с звездой | Новости мира

Читайте также: