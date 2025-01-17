Бербок розкритикувала Шольца: що розлютило німецьку міністерку

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала чинного канцлера Олафа Шольца через його небажання схвалити додатковий пакет допомоги для України на суму 3 млрд євро.

Про це стало відомо з інтерв'ю міністерки, пише Politico.

Говорячи про не бажання уряду Німеччини погодити дану додаткову допомогу для України, Бербок прямо не згадувала ім'я Шольца. Втім, вона наголосила, мовляв, для деяких німецьких політиків набрати кілька голосів було важливіше, ніж забезпечити мир і свободу в Європі.

"Чесно кажучи, мені це дуже боляче", - сказала керівниця МЗС Німеччини.

Зазначається, що сама Бербок наполягає на ухваленні цього пакета допомоги для України. Вона неодноразово висловлювала занепокоєння щодо того, що вона вважає "невпевненим підходом" Берліна до допомоги Києву.

В інтерв'ю Politico вона зазначила, що поведінка Шольца завдала шкоди довірі європейських союзників до Берліна, позаяк уряд втрачає їхню довіру.

"Ця довіра не повинна знову бути зруйнована коливаннями, які можуть змусити інші країни хвилюватися, що Німеччина не підтримає їх", - сказала Бербок.

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив нову заяву про блокування допомоги Україні. Він наголосив, що виступає проти збільшення постачання зброї Україні, якщо це потребуватиме скорочення фінансування інших статей бюджету.

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