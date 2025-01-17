Наступ України на Курщині: у чому стратегічна логіка і до чого тут Трамп

Дональд Трамп може зробити висновок, що нинішня слабкість і вразливість Росії є ідеальною можливістю посилити тиск на неї.

Україна розпочала новий наступ у Курській області, маючи на меті повернути ініціативу, виявити постійну вразливість Росії та зміцнити свої позиції перед потенційними мирними переговорами.

Про це йдеться у публікації The Hill.

Тоді як багато експертів ставили під сумнів вторгнення України на Курщину у серпні 2024 року, державний секретар США Ентоні Блінкен визнав, що позиція Києва там може зіграти важливу роль у потенційних переговорах з Росією.

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Автори статті зауважують, що у такій країні, як Росія – з історією раптових потрясінь, як-от розпад Радянського Союзу – швидкі та непередбачувані зміни залишаються вірогідними. Військові поразки часто спричиняли політичні потрясіння, як-от 1917 року, коли втрати у Першій світовій війні допомогли розпалити російську революцію. Хоча сьогоднішні обставини інші, основна динаміка схожа: постійний тиск на полі бою у поєднанні зі зростанням внутрішнього невдоволення може прокласти шлях до несподіваної події "чорного лебедя". Але не для цього Україна йшла на Курську область.

Зараз російська економіка демонструє дедалі більшу вразливість, оскільки нестримна інфляція спонукає центральний банк намагатися стабілізувати рубль. Додаткові санкції, наприклад, проти тіньового флоту Росії та нафтових доходів, можуть ще більше напружити економіку країни, пропонуючи адміністрації новобраного президента США Дональда Трампа стратегічну можливість посилити тиск для переговорів. Залишається побачити, чи захоче Трамп використовувати цей тиск, як одного разу запропонував його майбутній радник з національної безпеки. За словами Financial Times, Трамп прагне мати сильний вигляд і вести переговори з позиції сили.

Нова військова операція України на Курщині має вигляд стратегічно прорахованого кроку за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Відчуваючи тиск, президент Росії Володимири Путін відправив одного зі своїх найздібніших воєначальників, генерала Юнус-Бека Євкурова, для спостереження за операціями в Курській області, щоб відновити контроль. Від серпня Росії вдалося повернути близько 40% території, спочатку захопленої Україною, але вона не повністю витіснила війська противника. Зараз українські сили рухаються до села Велике Солдатське на північний схід від Суджі, мабуть, користуючись прогалинами у російських оборонних лініях.

У статті зазначається, що хоча ці військові маневри є ризикованими для України, потенційні політичні вигоди достатньо значні, щоб виправдати спробу. Україна прагне продемонструвати силу і показати, що вона активно бореться і що Захід повинен продовжувати підтримку.

"Оскільки нова адміністрація тримає всі карти, Трамп може зробити висновок, що нинішня слабкість і вразливість Росії є ідеальною можливістю посилити тиск, змусивши Росію сісти за стіл переговорів і почати переговори. Тоді окупований Україною Курськ став би ключовою розмінною монетою в переговорах з Путіним", – резюмується у матеріалі.

Нагадаємо, раніше очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що операція України на території Курської області була тактичною, а стала стратегічним успіхом.

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