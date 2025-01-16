Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 січня?

Символом цього дня є дзеркало: все, що відбувається в цей час, відображає внутрішній світ людини, її прагнення, проблеми, смутку та радості. У цей час нічого не відбувається випадково – все зумовлено тим, що ми сказали та зробили у попередній період. Люди, що оточують нас, можуть викликати роздратування своєю непослідовністю – у них буде, як заведено говорити, сім п'ятниць на тижні – до цього потрібно ставитися з розумінням, оскільки такий прояв людської натури пов'язаний винятково з впливом мінливої місячної енергії.

Лев

Левам зірки радять поспілкуватися з маленькими дітьми, до того ж неважливо, будуть вони своїми – їхніми власними чи близькими та далекими родичами – чи чужими, наприклад, зустрінутими на вулиці, у магазині чи громадському транспорті. Сьогодні таке спілкування принесе не тільки задоволення, а й реальну користь: саме під час такої розмови представники знака можуть несподівано для себе зрозуміти, яким чином їм необхідно вчинити у життєвій або професійній ситуації.

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