Замороження у США програм міжнародної допомоги: як це зачепить Україну

Замороження від Держдепу впливає на важливі невійськові програми, зокрема від агенції USAID.

Указ Державного департаменту США про "зупинку" всіх наявних та нових програм іноземної допомоги не стосується військової допомоги для України.

Про це з посиланням на джерела у Пентагоні повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

Зауважимо, Україна отримує допомогу від США за трьома програмами – Presidential Drawdown Authority, Ukraine Security Assistance Initiative та Foreign Military Financing. Указ Держдепу не стосується програм PDA, USAI та FMF.

"В Пентагоні мені повторно підтвердили, що жодних нових вказівок щодо припинення цих програм не надходило. Це означає, що контракти на виготовлення зброї за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі. Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які раніше заплановані поставки зброї зі складів США за програмою PDA", – йдеться у повідомленні Яриша.

Він уточнив, що технічно розпорядження Держдепу стосується програми військової підтримки FMF. Але фактично дві основні програми PDA та USAI, за якими ще продовжується виготовлення та постачання зброї для України, на цю мить залишаються працювати.

Кореспондент зауважив – теоретично вже заплановані постачання можуть зупинити в майбутньому, але для цього потрібна окрема процедура.

За словами Яриша, шодо оголошення нових пакетів військової допомоги України – це рішення вже залежатиме від адміністрації президента США Дональда Трампа. Для програми PDA від попередника Джо Байдена залишилося близько 4 млрд. дол.

"Проте виглядає, що замороження від Держдепу впливає на інші важливі невійськові програми, зокрема від агенції USAID. А їх в Україні вдосталь – це підтримка енергетики, відбудова інфраструктури, медична допомога, освіта, та інші напрямки. Що з цими програмами буде далі – поки неясно", – йдеться у заяві журналіста.

Він зауважив, що також є зміни у програмах для біженців з України, зокрема United for Ukraine (U4U).

"Віднині Міністерство нацбезпеки США ставить її на паузу. Заявки на притулок за цією програмою поки що розглядати не будуть. Детальніше, думаю, пояснять міграційні юристи", – написав Яриш.

Нагадаємо, у Reuters повідомили, що Держдеп США видав наказ про "зупинку" всіх наявних та нових програм іноземної допомоги, згідно з наказом Трампа. Посадовець USAID сказав, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу.

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