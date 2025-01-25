День ангела 25 січня: кого та як вітати з іменинами

25 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 січня

25 січня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Бориса, Василя, Віталія, Володимира, Григорія, Дмитра, Олександра, Петра.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає "житель Анатолії". В дитинстві впертий, але сором'язливий. В дорослому віці стає нервовим, скритним.

Борис — давньоперсидське ім'я, перекладається як "спадкоємець". В дитинстві рішучий і принциповий. В дорослому віці стає працьовитим і наполегливим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "цар". В дитинстві добрий і життєрадісний. В дорослому віці стає допитливим, вміє водночас вирішувати кілька завдань.

Віталій — латинське походження, означає "повний життя". В дитинстві самовпевнений, любить навчатися. В дорослому віці стає справжнім лідером, веселим.

Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "велика сила". В дитинстві товариський, красномовний. В дорослому віці стає відповідальним і обов'язковим.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "пильний". В дитинстві активний і рішучий. В дорослому віці стає непосидючим, відкритим, прагне до нового.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний, вольовий. В дорослому віці стає практичним, дипломатичним.

Олександр — давньогрецьке ім'я, перекладається як "захисник". В дитинстві впевнений і напористий. В дорослому віці стає гордим, впевненим у собі.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві слухняний, вихований. В дорослому віці стає популярним серед жінок, не злопам'ятним.

День ангела 25 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає в кожному кроці, дарує спокій і натхнення. Бажаю щастя, здоров’я і добробуту!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше світла, радості та любові. Хай ангел-хоронитель завжди стоїть поруч і направляє на правильний шлях!

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З Днем ангела! Нехай добрий ангел захищає тебе від усіх негараздів, дарує віру у краще і наповнює кожен день гармонією та щастям.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди допомагає, підтримує у важкі хвилини і дарує удачу в усіх починаннях.

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З Днем ангела! Хай твій захисник оберігає тебе від усіх бід, а життя наповнюється теплом, щастям і добрими людьми!

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