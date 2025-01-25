Требовал продать Гренландию: FT узнал о жестком разговоре Трампа с премьером Дании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже после инаугурации звонил по телефону премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен и требовал у нее продать Гренландию.

О деталях разговора пишет РБК-Украина со ссылкой на FT.

На прошлой неделе президент США провел 45-минутную беседу с премьером Дании Мэтте Фредериксен. Белый дом не сделал никаких официальных заявлений об этом разговоре, однако Фредериксен отметила, что четко указала на то, что Гренландия, как автономная часть Дании, не подлежит продаже, хотя и отметила "большой интерес" США к этому острову.

Пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников, проинформированных о беседе, и сказали, что "разговор прошел очень плохо".

Они отметили, что Трамп был агрессивным и конфронтационным после комментариев премьера Дании, которая заявила, что остров не продается, несмотря на его предложение о расширении сотрудничества в сфере военных баз и добыче полезных ископаемых.

Издание отмечает, что детали этого разговора, вероятно, усилят обеспокоенность европейцев относительно того, что возвращение Трампа к власти может еще больше напрячь трансатлантические связи, поскольку президент США может оказывать давление на союзников, чтобы они отказались от территориальных претензий.

"Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы", — добавил один из бывших датских чиновников.

Что предшествовало:

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что "владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью". Трамп пригрозил забрать Панамский канал и купить Гренландию ради национальной безопасности США. Он говорил о заинтересованности в покупке острова еще в первый президентский срок. Трамп отказался исключить возможность использования военных действий по контролю над Гренландией.

После заявления Трампа Дания решила существенно увеличить расходы на оборону Гренландии, а также сменила королевский герб.

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен исключил возможность того, что Гренландия будет субъектом Соединенных Штатов. Правда, Дания ничего продавать не собирается и деньги ей не нужны.

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