И будет порядок: какие пять вещей нужно выбросить для чистоты в доме

Порядок дома зависит не только от отсутствия пыли или вымытого пола. Важно не накапливать пространство лишними и ненужными вещами. "Аккуратный дом — это не только эстетика. Это создание пространства, где можно дышать, думать и чувствовать себя спокойно", — говорит дизайнер интерьера Нина Лихтенштейн.

Что нужно выбрасывать каждый день, чтобы дома была чистота и порядок, рассказали дизайнеры изданию The Spruce.

Выбрасывайте пустые баночки в ванной

Накопление большого количества средств гигиены в ванной создает беспорядок. Время от времени проверяйте срок годности кремов, масок, скрабов, шампуней и т.п. и выбрасывайте их при необходимости. Это не только сделает простор свободнее, но и сократит время уборки в ванной или туалетной комнатах.

Выбрасывайте квитанции, чеки и ненужные бумаги

Чеки на некоторые покупки — как одежду или технику, действительно, нужно хранить в течение определенного периода времени. Впрочем, чеки, касающиеся покупок продуктов или лекарств, лучше выбрасывать в тот же или на следующий день. Это же касается и ненужных бумаг. Ведь ненужные квитанции или бумажки быстро накопятся в карманах или ящиках, а это также придает беспорядок.

Выбрасывайте картонные коробки

В эру покупки онлайн покупок, которые затем приходят по почте, часто мы накапливаем картонные коробки, разную пленку или бумагу для обертывания. Мол, еще пригодится. Но от этих вещей стоит избавляться сразу, ведь они только будут забивать ваше пространство.

Выбрасывайте сломанные вещи

Часто, имея желание и планы починить поврежденную или сломанную вещь, мы откладываем ее. Впрочем, если вы не отремонтировали их за время, то уже не сделаете этого никогда.

Выбрасывайте испорченные продукты

Чистота на кухне очень важна — и не только с точки зрения гигиены. Всегда быстрее и приятнее готовить, когда все под рукой и не нужно долго искать нужный девайс или продукты. Кроме того, важно ежедневно осматривать свой холодильник, чтобы избавиться от чего-то непригодного или со сроком годности, который вот-вот закончится.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро почистить ковер на полу. Существует несколько лайфгаков, которые сделают его чистым и пушистым.

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