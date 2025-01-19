Почему стоит выворачивать одежду перед стиркой в машинке: эксперты ответили

Если выворачивать одежду перед стиркой, это сохранит более долгую жизнь любимым нарядам.
Нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед стиркой в стиральной машинке? Кто это делает, кто — не считает необходимым. Впрочем, эксперты советуют не полениться и все-таки сделать это.
Почему стоит выворачивать одежду перед тем, как закинуть в стиральную машину, рассказали эксперты The Spruce.
Почему нужно выворачивать одежду перед стиркой?
Вывертывание одежды на изнанку имеет несколько преимуществ:
- таким образом можно защитить внешние слои одежды от износа ткани, а также потери цвета;
- на вывернутую одежду лучше поддается действующее стиральное средство, особенно – если есть пятна;
- вывертывание лучше сохраняет насыщенность одежды черного цвета, ведь она быстрее теряет яркость из-за трения в машинке.
Какой тип одежды нужно выворачивать одежду перед стиркой?
Эксперты говорят, что не все вещи нуждаются в извращении. Впрочем, для некоторых тканей – это обязательный этап. Список:
- хлопчатобумажная одежда с принтами или аппликациями;
- джинсы и другая крепкая одежда;
- вещи с молниями или большими пуговицами;
- темная одежда.
Также важно проверять ярлыки на одежде: там может быть указано, нужно ли вывертывание перед стиркой.