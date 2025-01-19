Чому варто вивертати одяг перед пранням в машинці: експерти відповіли

Якщо вивертати одяг перед пранням, це збереже довше життя улюбленому вбранню.

Чи потрібно вивертати речі навиворіт перед пранням у пральній машинці? Хтось це робить, хтось - не вважає необхідним. Втім, експерти радять не полінуватися і все ж зробити це.

Чому варто вивертати одяг перед тим, як закинути до пральної машини, розповіли експерти Тhe Spruce.

Чому потрібно вивертати одяг перед пранням?

Вивертання одягу на виворіт має кілька переваг:

таким чином можна захистити зовнішні шари одягу від зношування тканини, а також втрати кольору;

на вивернутий одяг краще піддається діє пральний засіб, особливо - якщо є плями;

вивертання краще зберігає насиченість одягу чорного кольору, адже він швидше втрачає яскравість через тертя в машинці.

Який тип одягу потрібно вивертати одяг перед пранням?

Експерти кажуть, що не всі речі потребують вивертання. Втім, для деяких тканин це обов’язковий етап. Список:

бавовняний одяг із принтами чи аплікаціями;

джинси та інший міцний одяг;

речі з блискавками чи великими ґудзиками;

темний одяг.

Також важливо перевіряти ярлики на одязі: там може бути зазначено, чи потрібне вивертання перед пранням.

Читайте також: