Чому варто вивертати одяг перед пранням в машинці: експерти відповіли

Якщо вивертати одяг перед пранням, це збереже довше життя улюбленому вбранню.
Чи потрібно вивертати речі навиворіт перед пранням у пральній машинці? Хтось це робить, хтось - не вважає необхідним. Втім, експерти радять не полінуватися і все ж зробити це.
Чому варто вивертати одяг перед тим, як закинути до пральної машини, розповіли експерти Тhe Spruce.
Чому потрібно вивертати одяг перед пранням?
Вивертання одягу на виворіт має кілька переваг:
- таким чином можна захистити зовнішні шари одягу від зношування тканини, а також втрати кольору;
- на вивернутий одяг краще піддається діє пральний засіб, особливо - якщо є плями;
- вивертання краще зберігає насиченість одягу чорного кольору, адже він швидше втрачає яскравість через тертя в машинці.
Який тип одягу потрібно вивертати одяг перед пранням?
Експерти кажуть, що не всі речі потребують вивертання. Втім, для деяких тканин це обов’язковий етап. Список:
- бавовняний одяг із принтами чи аплікаціями;
- джинси та інший міцний одяг;
- речі з блискавками чи великими ґудзиками;
- темний одяг.
Також важливо перевіряти ярлики на одязі: там може бути зазначено, чи потрібне вивертання перед пранням.