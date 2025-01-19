На Рівненщині вчитель побив учня: інцидент розслідує поліція

У соціальних мережах стрімко поширюється відео, на якому вчитель Мульчицького ліцею бʼє учня.

На Рівненщині стався інцидент в одному з ліцеїв. У Вараській тергромаді учитель побив учня.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Деталі

Зазначається, що департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку усіх обставин. Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Як акцентував посадовець, за результатами перевірки висновки будуть рішучіші.

"Школа повинна бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильства", - наголосив Коваль.

В Управлінні освіти виконавчого комітету Вараської міської ради також відреагували на обурливий інцидент.

"Вчитель жодним чином і ні при жодних обставинах не мав права застосовувати силу та чинити фізичне насилля над дитиною", - констатувала очільниця відомства Олена Корень.

Наразі в закладі проводиться службове розслідування. До поліції подали відповідну заяву. У ліцеї працюють правоохоронці.

"Сьогодні мені особисто телефонував тато дитини з яким мали розмову, змістовну розмову. Ситуація складна, психологічної допомоги потребують усі", - додала посадовиця.

Будь-яку іншу інформацію буде надано після розслідування.

Нагадаємо, у Рівному поліція відкрила кримінальне провадження через масове отруєння школярів. Наразі відомо, що зле стало 76 учням місцевого ліцею. Діти скаржилися на нудоту, діарею, а подекуди й на підвищену температуру. У закладі терміново ініціювали перевірку і перевели учнів на дистанційне навчання.

Читайте також: