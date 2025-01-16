Двоє людей загинули в результаті нападу у школі

За скоєння подвійного вбивства затримали 18-річного учня, який був відмінником та учасником шкільних олімпіад.

Двоє людей було вбито в школі на півночі Словаччини після того, як один з учнів напав на них з ножем. Нападника затримала поліція, знайшовши його за слідами на снігу.

Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

Напад стався в обідній час у четвер, 16 січня, в містечку Спішська Стара Весь. Цього дня 18-річний учень повинен був складати іспит після переведення з іншої школи, де він навчався у першому півріччі.

Наразі невідомо, чому він прийшов до школи з ножем і здійснив напад на вчительку та двох однокласників.

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За інформацією Aktuality, від рук убивці загинули заступниця директора школи та його 17-річний однокласник. Ще одного учня з травмами середнього ступеня тяжкості доставили до лікарні.

Нападника з ножем затримали приблизно через годину після повідомлення про злочин, коли він біг полями за межами населеного пункту. У пошуках допомогли сліди на снігу, залишені зловмисником.

Як повідомляють джерела Aktuality, затриманий живий і серйозно не постраждав.

З оприлюдненої інформації зрозуміло, що нападник був відмінником, який представляв школу на олімпіадах та спортивних змаганнях. Мотиви його агресивної поведінки незрозумілі.

Нагадаємо, у травні 2024 року премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини біля будівлі, де проходило засідання уряду.

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