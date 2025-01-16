Два человека погибли в результате нападения в школе

За совершение двойного убийства был задержан 18-летний ученик, который был отличником и участником школьных олимпиад.

Два человека были убиты в школе на севере Словакии после того, как один из учеников напал на них с ножом. Нападавшего задержала полиция, обнаружив его по следам на снегу.

Об этом сообщило словацкое издание Aktuality.

Нападение произошло в обеденное время в четверг, 16 января, в городке Спишска Старая Весь. В этот день 18-летний ученик должен был сдавать экзамен после перевода из другой школы, где он учился в первом полугодии.

Пока неизвестно, почему он пришел в школу с ножом и совершил нападение на учительницу и двух одноклассников.

Также читайте Кровавое начало учебного года: в США подросток устроил стрельбу в школе

По информации Aktuality, от рук убийцы погибли заместитель директора школы и его 17-летний одноклассник. Еще одного ученика с травмами средней степени тяжести доставили в больницу.

Нападавшего с ножом задержали примерно через час после сообщения о преступлении, когда он бежал по полям за пределами населенного пункта. В поисках помогли следы на снегу, оставленные злоумышленником.

Как сообщают источники Aktuality, задержанный жив и серьезно не пострадал.

Из обнародованной информации ясно, что нападавший был отличником, представлявшим школу на олимпиадах и спортивных соревнованиях. Мотивы его агрессивного поведения неясны.

Напомним, в мае 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы возле здания, где проходило заседание правительства.

Читайте также: