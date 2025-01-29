І буде порядок: які п'ять речей потрібно викинути задля чистоти в домі

Порядок вдома залежить не лише від відсутності пилу чи від вимитої підлоги. Важливо не нагромаджувати простір зайвими й непотрібними речами. "Охайний дім – це не лише естетика. Це створення простору, де можна дихати, думати та почуватися спокійно", – каже дизайнерка інтер'єру Ніна Ліхтенштейн.

Що потрібно викидати щодня, щоб вдома були чистота й порядок, дизайнери розповіли виданню The Spruce.

Викидайте порожні баночки у ванній

Нагромадження великої кількості засобів гігієни у ванній створює безлад. Час від часу перевіряйте термін придатності кремів, масок, скрабів, шампунів тощо і викидайте їх за потреби. Це не лише зробить простір більш вільним, а й скоротить час прибирання у ванній чи туалетній кімнатах.

Викидайте квитанції, чеки й непотрібні папери

Чеки на деякі придбання, як-от одяг чи техніка, дійсно потрібно зберігати протягом певного періоду часу. Втім, чеки, які стосуються купівлі продуктів чи ліків, краще викидати того ж або наступного дня. Це саме стосується й непотрібних паперів, адже непотрібні квитанції чи папірці швидко нагромадяться у кишенях або шухлядах, а це також додає безладу.

Викидайте картонні коробки

В еру онлайн-купівель, які потім приходять поштою, ми часто накопичуємо картонні коробки, різну плівку або папір для обгортання, мовляв, ще згодиться. Але від цих речей варто позбуватися одразу, адже вони лише забиватимуть ваш простір.

Викидайте зламані речі

Часто, маючи бажання і плани полагодити пошкоджену чи зламану річ, ми відкладаємо її. Втім, якщо ви не відремонтували її за якийсь час, то вже не зробите цього ніколи.

Викидайте зіпсовані продукти

Чистота на кухні є дуже важливою, і не лише з погляду гігієни. Завжди швидше і приємніше готувати, коли все під рукою і не потрібно довго шукати потрібний девайс або продукти. Окрім того, важливо щодня оглядати свій холодильник, щоб позбутися чогось непридатного чи з терміном придатності, який ось-ось збігає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко почистити килим на підлозі. Існують кілька лайфгаків, які зроблять його чистим і пухнастим.

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