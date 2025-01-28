Жирона – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Клуби українців Віктора Циганкова і Олександра Зінченка зійдуться в очній дуелі.

У середу, 29 січня, "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченкав матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в іспанському місті Жирона. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після семи турів "Жирона" (3 очки) посідає 31-ше місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, не маючи шансів на вихід до плейоф.

"Арсенал" з 16 балами перебуває на третій позиції турнірної таблиці ЛЧ. Лондонський клуб гарантував собі участь у плейоф і претендує на фініш у топ-8, що дасть пряму путівку до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Жирона – Арсенал

В Україні поєдинок "Жирона" – "Арсенал" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Жирона – Арсенал

Букмекери вважають фаворитом поєдинку лондонський колектив. На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,30. Виграш команди Мічела – 5,30.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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