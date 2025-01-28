Манчестер Сіті – Брюгге: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли вилетить з турніру, якщо не зможе перемогти бельгійський клуб.

У середу, 29 січня, "Манчестер Сіті" прийматиме "Брюгге" в матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після семи турів "городяни" з 8 очками посідають 25-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, перебуваючи за межами зони плейоф. Лише перемога дозволить підопічним Хосепа Гвардіоли уникнути вильоту з турніру та пробитися до стикових матчів.

"Брюгге" з 11 балами розташовується на 20-й сходинці турнірної таблиці ЛЧ. Бельгійський клуб претендує на плейоф і точно потрапить туди, якщо не програє чинному чемпіону Англії.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Брюгге

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Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Брюгге

Букмекери вважають абсолютним фаворитом поєдинку англійський колектив. На перемогу "Манчестер Сіті" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,18. Нічия – 7,70. Виграш "Брюгге" – 16,00.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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