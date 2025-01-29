Притула сказав, чи вірить у перемогу України у війні проти РФ

Те, що після майже трьох років війни Україна досі існує, як незалежна держава, вже є її перемогою.

Таку думку висловив громадський діяч, засновник одного з найбільших благодійних фондів в Україні Сергій Притула в інтерв’ю “Суспільне”.

"Чи вірю я, що Україна вийде переможцем у війні з Росією? Так ми вже переможці у війні з Росією шляхом того, що держава існує. Вона мала зникнути, ми мали стати васалом, ми мали перетворитися в погіршену версію Білорусі. Але ми є. Це вже прекрасно. Друга армія світу зайшла та отримала осикового кілка в горло", - зауважив Притула.

Нагадаємо, Притула відповів, куди спрямував би гроші замість роздавання "тисячі Зеленського". Притула вважає, що за ці гроші можна було б допомогти з житлом внутрішньопереміщеним особам, міста і села яких залишилися зруйнованими.

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