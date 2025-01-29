Трамп відправить 30 тисяч нелегальних мігрантів до Гуантанамо

Заклад буде використовуватися для “затримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу”.

У середу, 29 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підготувати в американській в’язниці Гуантанамо, що на Кубі, місця для 30 000 мігрантів. Виконувати це розпорядження будуть Пентагон та Міністерство внутрішньої безпеки США.

Про це повідомляє Reuters.

Перехід до розміщення десятків тисяч мігрантів на військовій базі США розширить роль Пентагону в придушенні Трампом нелегальної імміграції.

“Сьогодні я також підписую виконавчий наказ, щоб дати вказівку міністерствам оборони та внутрішньої безпеки розпочати підготовку центру для мігрантів на 30 000 осіб у Гуантанамо”, — сказав Трамп у Білому домі.

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Він додав, що заклад буде використовуватися для “затримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу”.

“Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам утримувати їх, тому що ми не хочемо, щоб вони поверталися, тому ми збираємось відправити їх до Гуантанамо, це одразу подвоїть наші можливості”, - заявив Трамп.

Військово-морська база США в Гуантанамо на Кубі вже містить установу для мігрантів - окремо від американської в'язниці суворого режиму для іноземних підозрюваних у тероризмі. Вона використовувалася протягом десятиліть, зокрема для розміщення гаїтян і кубинців, підібраних у морі.

Рішення про використання Гуантанамо для розміщення нелегальних мігрантів ухвалене на додаток до депортації мігрантів із США військовими трfнспортними літаками та розгортання понад 1600 військовослужбовців кордоні з Мексикою після заяви Трампа про надзвичайну ситуацію щодо імміграції минулого тижня.

Нагадаємо, минулого тижня Сполучені Штати почали депортацію сотень нелегальних мігрантів, яких відправили назад до країн походження військовими літаками. В Білому домі похвалилися “найбільшою операцією з масової депортації в історії”.

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