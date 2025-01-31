Президентка Мексики обурилася через Американську затоку на Google Maps

На Google Maps назва Американська затока з’явиться тоді, коли її офіційно оновлять у Системі географічних назв США.

У четвер, 30 січня, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що на платформі Google Maps неправильно змінено назву Мексиканської затоки після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився перейменувати її на “Американську затоку”.

Таку заяву вона зробила на щоденній пресконференції, повідомляє Reuters.

За словами мексиканської президентки, США не можуть юридично змінити назву затоки, оскільки Конвенція ООН з морського права передбачає, що суверенна територія окремої країни простягається лише на 12 морських миль (приблизно 22 кілометри) від берегової лінії.

“[Зміна назви] може відповідати лише 12 морським милям від берегової лінії Сполучених Штатів Америки”, — сказала Шейнбаум, зачитуючи на пресконференції звернення до компанії Google.

На Google Maps назва Американська затока з’явиться тоді, коли її офіційно оновлять у Системі географічних назв США. Ця зміна відбудеться лише для користувачів у США, у Мексиці назва залишиться "Мексиканська затока". За межами двох країн користувачі бачитимуть обидві назви на Картах Google.

Шейнбаум додала, що Мексика попросила Google відобразити карту Мексиканської Америки на помітному місці.

“Ми просимо, щоб коли ви вводите Мексиканську Америку в пошукову систему, з’являлася карта, яку ми представили”, - наполягає президентка країни.

Нагадаємо, раніше президентка Мексики у зв’язку із перейменуванням Мексиканської затоки, про яке оголосив Трамп, заявила що в такому разі Північну Америку слід було б назвати “Мексиканською Америкою”, як вона підписана на карті регіону 1607 року.

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