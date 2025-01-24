Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

С 17 сентября 2024-го по 29 января 2025 года проходят матчи основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Это первый розыгрыш самого престижного евротурнира по новому формату: 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Далее турнир будет проходить по обычной системе на выбывание.

По итогам седьмого тура участие в 1/8 финала Лиги чемпионов гарантировали себе только "Ливерпуль" и "Барселона". Матчи заключительного восьмого тура состоятся 29 января.

Лига чемпионов-2024/25

Сыграют в 1/8 финала: "Ливерпуль", "Барселона".

Сыграют в плей-офф (1/8 финала или стыковые матчи): "Арсенал", "Астон Вилла", "Аталанта", "Атлетико", "Бавария", "Байер", "Боруссия" Дортмунд, "Брест", "Интер", "Лилль", "Милан", "Монако", "Реал", "Селтик", "Фейеноорд", "Ювентус".

Сыграют в стыковых матчах: пока неизвестно.

Вылетели: "Болонья", "Жирона", "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Слован", "Спарта", "Црвена Звезда", "Штурм", "Янг Бойз".

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 31 января в Ньоне. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка стыковых матчей: 31 января 2025 года

Стыковые матчи: 11/12 и 18/19 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года

1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года

1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

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