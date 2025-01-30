В Ганновере разрушили мемориал памяти жертвам Холокоста

Преступление было совершено в ночь на 29 января.

В немецком городе Ганновер злоумышленник разрушил цветочные венки, возложенные в память жертв Холокоста возле мемориального комплекса "Ахлем".

Об этом информирует Spiegel.

Местная полиция сообщила, что преступление, которое расследует отдел государственной безопасности, было совершено в ночь на 29 января.

Венки, поврежденные злоумышленником, были возложены во время официальной церемонии ко Дню памяти жертв Холокоста, участие в которой принимала президент земельного парламента Нижней Саксонии Анна Набер.

Правоохранители говорят, что в общей сложности было уничтожено девять мемориальных венков, некоторые из них были выброшены в сад или украдены. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

"Бесславно, что в этой стране все еще есть люди, которые ставят под сомнение или даже одобряют несправедливый режим и политику истребления национал-социалистов", — заявил президент Ганноверского региона Штеффен Крах.

Ранее сообщалось, что в столице Франции в городе Париж неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста, нарисовав на нем граффити красного цвета.

Мы ранее информировали, что в сети появились показания израильтян, пострадавших во время антисемитского погрома в Амстердаме.

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