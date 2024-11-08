Антисемитский погром в Амстердаме: очевидцы рассказывают ужасные подробности (видео)

В Сети появились показания израильтян, пострадавших во время антисемитского погрома в Амстердаме после футбольного матча.

Они утверждают, что на израильских болельщиков была устроена настоящая "охота" с участием водителей такси, которые сбивали их на улицах.

Один из таких моментов опубликован в соцсети.

Во время погрома в Амстердаме на израильских болельщиков "охотились" водители такси

“Мы просили помощи у местных владельцев бизнеса, но они полностью игнорировали нас. Когда я попытался выехать на такси, водитель насильно высадил меня и даже сотрудничал с нападавшими, чтобы меня найти”, — написал один из пострадавших.

В сообщениях также утверждают, что таксисты передавали в группы джихадистов в мессенджерах данные о геолокации, где они высадили израильских болельщиков.

Также читайте Авиакомпания не пустила на самолет евреев и получила рекордный штраф: какая сумма

Также израильтяне сообщают о попытках похищения, когда людей силой сажали в авто.

"Мы приехали в гостиницу, нас чуть не похитили, пытаясь затолкать в их машину", — пишет один из пострадавших.

Еще один очевидец погрома рассказал, что прятался в лодке на реке более часа при температуре 5 градусов, притворяясь трупом. По его словам, джихадисты передвигались колоннами из десятков автомобилей и "разыскивали израильтян, чтобы убить".

Также жертвы нападений сообщают, что в квартиры, где они проживали, бросали светошумные гранаты и фейерверки.

Как сообщает Politico, в пятницу утром полиция Амстердама сообщила, что арестовала 62 человека, причастных к нападению.

Полиция начала масштабное расследование многочисленных насильственных инцидентов. Пока известно, что пятеро пострадавших доставлены в больницу, 62 человека арестованы”, — говорится в сообщении.

Голландский ультраправый лидер Герт Уилдерс осудил антисемитские погромы в Амстердаме.

“Мы стали Газой Европы. Мусульмане с палестинскими флагами охотятся на евреев. Я этого не приму. Никогда”, — написал он, призвав мэра Амстердама уйти в отставку.

"Это совершенно неприемлемо, что полицейская защита не была достаточной, чтобы предотвратить это насилие и защитить людей", — написал Уилдерс.

Напомним, в Амстердаме вечером 7 ноября люди с палестинскими флагами устроили жестокие нападения на израильтян-болельщиков "Маккаби Тель-Авив" после футбольного матча.

Читайте также: