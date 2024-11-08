На Полтавщине нашли тело мужчины в недострое

В Полтавской области полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины на строительстве.
В селе Горбановка на Полтавщине в подвале недостроенного дома обнаружили тело мужчины. Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства смерти.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
7 ноября около 15:00 в полицию поступило сообщение от медиков об обнаружении тела мужчины в подвальном помещении недостроя.
На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители установили, что погибшим оказался 43-летний житель Полтавской общины.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, возбуждено уголовное производство по статье 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области, вблизи границы с Румынией, нашли скелет мужчины – вероятного беглеца от мобилизации.
Читайте также:
- Блуждали в горах 4 дня, чтобы бежать в Словакию: в Закарпатье обнаружили двух уклонистов
- На Закарпатье уклонистам предлагали выполнить сногсшибательный трюк
- "Я хочу сдаться": нарушитель позвонил пограничникам, потому что по дороге в Венгрию чуть не утонул