Не долетели: бойцы НГУ мощно отработали по вражеским БПЛА (видео)

Бойцы бригады НГУ "Буревой" показали, как российские "Орланы" и Zala скользят по горизонту, пытаясь найти украинские позиции. Правда, они не заметили наши дроны. Воины батальона беспилотных систем "Кондор" точно рассчитали траекторию и нанесли убедительные удары по вражеским беспилотникам.

Кадры показала Первая Президентская бригада НГУ "Буревий".

Бойцы НГУ мощно отработали по вражеским БПЛА

"Расстояние уменьшается, и мы можем прочесть надпись "Лечу я, потом Ланцет". Но теперь она уже никуда не долетит", — иронично отмечается в сообщении.

Ранее наши бойцы нанесли артиллерийские удары по мотоциклам противника. Теперь это куча металлолома, которая уже не поедет по украинским дорогам.

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