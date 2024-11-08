Не долетіли: бійці НГУ потужно відпрацювали по ворожих БпЛА (відео)

Бійці бригади НГУ "Буревій" показали, як російські "Орлани" та Zala ковзають по горизонту, намагаючись знайти українські позиції. Щоправда, вони не помітили наші дрони. Воїни батальйону безпілотних систем "Кондор" точно розрахували траєкторію та завдали переконливих ударів по ворожих безпілотниках.

Кадри показала Перша Президентська бригада НГУ "Буревій".

Бійці НГУ потужно відпрацювали по ворожих БпЛА

"Відстань зменшується, і ми можемо прочитати надпис "Лєчу я, потом Ланцет". Але тепер він вже нікуди не долетить", - іронічно зазначається у повідомленні.

Раніше наші бійці завдали артилерійських ударів по мотоциклах супротивника. Тепер це купа брухту, яка вже не поїде українськими дорогами.

Читайте також: