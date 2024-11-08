Росія, ймовірно, втратила черговий гелікоптер Ка-52 "Алігатор"

Ймовірно, Росія втратила черговий ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Йдеться і про можливу втрату одного з членів екіпажу.

Про це пишуть російські воєнкори.

Що відомо

Як повідомили російські телеграм-канали, увечері 7 листопада РФ втратила ударний гелікоптер Ка-52. Йдеться про те, що командиру гелікоптера врятуватися не вдалося. Натомість штурман встиг катапультуватися.

Наразі невідомо, де і за яких обставин було знищено Ка-52. Очікуємо на деталі.

Нагадаємо, у суботу, 10 серпня, окупанти, вочевидь, втратили ще один свій вертоліт. Йдеться про гвинтокрил Ка-52 "Алігатор", вартість якого становить 16 мільйонів доларів.

Читайте також: