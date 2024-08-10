Вертоліт Ка-52: росіяни бідкаються про втрату "Алігатора" 10 серпня

У Росії продовжується сезон масових "вертольотопадів". У суботу, 10 серпня, окупанти, вочевидь, втратили ще один свій вертоліт. Йдеться про гвинтокрил Ка-52 "Алігатор". Його вартість становить 16 мільйонів доларів.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає "24 Канал".

Російські "військові кореспонденти" повідомили про втрату гелікоптера близько 12:15. За попередніми даними, цей вертоліт окупантів могли збити з переносного зенітного ракетного комплексу.

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"Воєнльоти" знають, що без них не впораються. "Воєнльоти" борються", – бідкаються загарбники у Мережі.

Де саме сталося ураження, росЗМІ наразі не повідомляють.

Що відомо про вертоліт Ка-52

Ка-52 "Алігатор" – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря – повітря" чи "повітря – земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.

Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.

Нагадаємо, 6 серпня, воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Це унікальні спецоперації в історії воєн. Окрім того, в Службі безпеки України пообіцяли, що мають ще багато сюрпризів для окупантів.

Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV дрона

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