Вертоліт Ка-52: росіяни бідкаються про втрату "Алігатора" 10 серпня

Вартість такого гелікоптера становить 16 мільйонів доларів.
У Росії продовжується сезон масових "вертольотопадів". У суботу, 10 серпня, окупанти, вочевидь, втратили ще один свій вертоліт. Йдеться про гвинтокрил Ка-52 "Алігатор". Його вартість становить 16 мільйонів доларів.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає "24 Канал".
Російські "військові кореспонденти" повідомили про втрату гелікоптера близько 12:15. За попередніми даними, цей вертоліт окупантів могли збити з переносного зенітного ракетного комплексу.
"Воєнльоти" знають, що без них не впораються. "Воєнльоти" борються", – бідкаються загарбники у Мережі.
Де саме сталося ураження, росЗМІ наразі не повідомляють.
Що відомо про вертоліт Ка-52
- Ка-52 "Алігатор" – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.
- Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря – повітря" чи "повітря – земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.
- Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.
Нагадаємо, 6 серпня, воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Це унікальні спецоперації в історії воєн. Окрім того, в Службі безпеки України пообіцяли, що мають ще багато сюрпризів для окупантів.