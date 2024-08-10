Наступ на Курську область: як операція в РФ вплинула на фронт в Україні

На ситуацію на полі бою впливають втрати в російському війську.

Після "прориву" кордону в Курській області на фронті в Україні спостерігається зниження інтенсивності боїв.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Після деяких подій на території Курської області інтенсивність бойових дій на полі бою знизилася. Поки ще рано говорити про кратне зменшення бойових зіткнень, але на кілька десятків бойових зіткнень стало менше. Хоча і говорити про повну стабілізацію ситуації зарано, але з усім тим цей факт фіксується", - повідомив експерт.

Втім, важливу роль в інтенсивності боїв на фронті відіграють і втрати особового складу армії РФ. За словами Селезньова, щомісяця російські війська втрачають від 30 до 35 тис. свого особового складу на полі бою.

"Ці втрати необхідно якимось чином компенсувати. Не просто так у російських регіонах продовжують зростати виплати під час підписання першого контракту для жителів Російської Федерації. Також представники РФ бродять по всьому світу, розшукуючи охочих заробити дві тисячі доларів на місяць, вбиваючи українців", - наголосив він.

Нагадаємо, аналітики ISW оцінили, чим "прорив" у Курській області обернеться для "фюрера" Володимира Путіна. Кремль намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і припинити українську активність углиб Росії.

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