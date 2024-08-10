Наступ у Курській області: Bild розкрив ще одну мету Українии

Раптовий "прорив" українських військ углиб території РФ у Курській області став серйозним викликом для російського керівництва.

Вторгнення ЗСУ до Курської області РФ може мати ще одну мету - захопити в полон якомога більше росіян, щоб потім використовувати їх для обміну на своїх військовополонених.

Про це пише Bild.

Видання наголошує, що українське керівництво все ще прямо не прокоментувало просування ЗСУ на російській території.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував солдатам, які взяли російських військових у полон, заявивши, що це надзвичайно важливо і за минулі три доби особливо результативно, зазначає видання.

"Якщо обмінний фонд буде поповнено, можна буде звільнити ще більше українських полонених. З початку наступу в Курській області з'явилося кілька відеозаписів, на яких зафіксовані групи російських солдатів, які здалися в полон, серед яких, зокрема, прикордонники", - зазначає Bild.

Нагадаємо, що військове командування РФ наразі може чинити опір передислокації сил з інших оперативних напрямків до Курської області.

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