Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втрачають багато техніки.
Станом на ранок 10 серпня 2024 року ЗСУ знищили 589 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько/ about (+1160) осіб,
- танків - 8441 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 16350 (+9) од,
- артилерійських систем - 16605 (+69) од,
- РСЗВ - 1143 (+1) од,
- засоби ППО - 918 (+2) од,
- літаків - 366 (+0) од,
- гелікоптерів - 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13372 (+47),
- крилаті ракети - 2425 (+1),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22453 (+82) од,
- спеціальна техніка - 2789 (+20)
Як повідомлялося, на Покровському напрямку знешкодили 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту.
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