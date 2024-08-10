День ангела 10 серпня: кого та як вітати з іменинами

10 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 серпня

10 серпня 2024 року привітайте з іменинами Афанасія, В'ячеслава, Романа.

Афанасій — має давньогрецьке коріння, означає "безсмертний". В дитинстві старанний і неквапливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

В'ячеслав — зі старослов'янської мови перекладається як "здобув велику славу". В дитинстві прагне до першості, однак не честолюбний. В дорослому віці стає серйозним, вдумливим.

Роман — тлумачиться з давньогрецької як "сильний". В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає працьовитий, любить розвиватися, відповідальний працівник.

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від усіх негараздів та дарував мир і гармонію у житті. Нехай кожен день приносить радість, а всі мрії здійснюються!

***

Сердечно вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, наповнює життя світлом і добром. Бажаю здоров’я, щастя та багато-багато любові!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде на варті твого спокою і щастя. Нехай у твоєму житті буде більше радості, теплих і щирих моментів, а всі твої починання завершуються успіхом!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, допомагає долати всі труднощі та дарує впевненість у собі. Бажаю гармонії, благополуччя і щоб у серці завжди була віра в краще!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від злих людей та допомагає знайти правильний шлях у житті. Бажаю тобі здоров’я, щастя і душевного спокою!

Читайте також: