День ангела 10 августа: кого и как поздравлять с именинами

10 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 10 августа

10 августа 2024 поздравьте с именинами Афанасия, Вячеслава, Романа.

Афанасий — имеет древнегреческие корни, означает "бессмертный". В детстве усердный и неторопливый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, трудолюбивым.

Вячеслав — со старославянского языка переводится как "обрел большую славу". В детстве стремится к первенству, однако не честолюбив. Во взрослом возрасте становится серьезным, вдумчивым.

Роман — толкуется с древнегреческого как "сильный". В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивый, любит развиваться, ответственный работник.

День ангела 10 августа – душевные поздравления в прозе

День ангела 10 августа – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от всех бед и даровал мир и гармонию в жизни. Пусть каждый день приносит радость, а все мечты сбываются!

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Сердечно поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, наполняет жизнь светом и добром. Желаю здоровья, счастья и много-много любви!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет на страже твоего покоя и счастья. Пусть в твоей жизни будет больше радости, тёплых и искренних моментов, а все твои начинания заканчиваются успехом!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом, помогает преодолевать все трудности и дарит уверенность в себе. Желаю гармонии, благополучия и чтобы в сердце всегда была вера в лучшее!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда оберегает тебя от злых людей и помогает найти правильный путь в жизни. Желаю тебе здоровья, счастья и душевного покоя!

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