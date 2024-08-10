Зонд NASA розгадав одну із загадок Сонця

Під час перших прольотів зонда Parker Solar Probe повз Сонце його прилади виявили різкі зміни напряму магнітних полів зірки.

Про це пише Space.com.

Вчені називають такі випадки "перемиканнями" і припускають, що вони відіграють свою роль у нагріванні корони за рахунок вивільнення магнітної енергії.

"Ця енергія повинна кудись йти, і вона може сприяти нагріванню корони та прискоренню сонячного вітру", - сказав співавтор дослідження Моджтаба Ахаван-Тафті з університету Мічігану.

Загадка корони полягає в тому, що вона в сотні разів гарячіша за поверхню Сонця – фотосферу. І це незважаючи на те, що фотосфера перебуває на мільйони кілометрів ближче до ядра зірки, де відбувається ядерний синтез, який забезпечує її теплом та енергією.

Дослідники вивчили дані, які зонд зібрав за десятки обльотів навколо Сонця. Вони хотіли знайти, де розташовуються "перемикачі", відповідальні за нагрівання корони.

Але вони не змогли побачити те, що очікували. Принаймні, всередині корони. Натомість дані зонда показали, що "перемикання" є звичайним явищем у сонячному вітрі поблизу Сонця. І це виключає одну з двох гіпотез щодо походження таких явищ.

Вчені вважають, що все ще може існувати пусковий механізм, який вносить тепло в зовнішню частину Сонця. Одним із таких механізмів можуть бути вибухові зіткнення хаотичних ліній магнітного поля на поверхні Сонця.

Під час таких зіткнень магнітні поля вібрують як щипкові гітарні струни і прискорюють плазму в сонячному вітрі. Це може перетворити магнітні хвилі на петлі зворотного зв'язку біля Сонця. Однак, якщо деякі з цих хвиль втрачають жар до того, як вони покинуть Сонце, їхня енергія скидатиметься у верхніх шарах, нагріваючи корону.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що гравітаційний вплив Сонця поширюється набагато далі, ніж вважалося раніше.

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