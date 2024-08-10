Зонд NASA разгадал одну из загадок Солнца

Во время первых пролетов зонда Parker Solar Probe мимо Солнца его приборы обнаружили резкие изменения направления магнитных полей звезды.

Об этом пишет Space.com.

Ученые называют такие случаи "переключениями" и предполагают, что они играют свою роль в нагреве короны за счет высвобождения магнитной энергии.

"Эта энергия должна куда-то уходить, и она может способствовать нагреву короны и ускорению солнечного ветра", — сказал соавтор исследования Моджтаба Ахаван-Тафти из Мичиганского университета.

Загадка короны заключается в том, что она в сотни раз горячее поверхности Солнца – фотосферы. И это, несмотря на то, что фотосфера находится на миллионы километров ближе к ядру звезды, где происходит ядерный синтез, обеспечивающий ее теплом и энергией.

Исследователи изучили данные, собранные зондом за десятки облетов вокруг Солнца. Они хотели найти, где располагаются "переключатели", ответственные за нагрев короны.

Но они не смогли увидеть то, что ожидали. По крайней мере, внутри короны. Данные зонда показали, что "переключение" является обычным явлением в солнечном ветре близ Солнца. И это исключает одну из двух гипотез по поводу происхождения таких явлений.

Ученые полагают, что все еще может существовать пусковой механизм, вносящий тепло во внешнюю часть Солнца. Одним из таких механизмов могут являться взрывные столкновения хаотических линий магнитного поля на поверхности Солнца.

При таких столкновениях магнитные поля вибрируют как щипковые гитарные струны и ускоряют плазму в солнечном ветре. Это может превратить магнитные волны в петли обратной связи у Солнца. Однако если некоторые из этих волн теряют жар до того, как они покинут Солнце, их энергия будет сбрасываться в верхних слоях, нагревая корону.

Напомним, ученые пришли к выводу, что гравитационное влияние Солнца распространяется гораздо дальше, чем считалось ранее.

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