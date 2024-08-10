В Винницкой области во время конфликта фермер застрелил собственного сына.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

В одном из сел Жмеринского территориального общества мужчина из ружья смертельно ранил своего сына. В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

О случившемся в полицию сообщил сам 71-летний подозреваемый 7 августа вечером. На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы выяснили, что на территории собственного фермерского хозяйства между мужчинами произошла ссора по личным вопросам, во время которой отец произвел несколько выстрелов, и одна из пуль попала его 48-летнему сыну в голову. От полученного ранения он погиб.

Орудие преступления – охотничий нарезной карабин и гильзы – правоохранители изъяли. Фигурант был задержан в процессуальном порядке.

В Винницкой области фермер из ружья застрелил сына / Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

В Винницкой области фермер из ружья застрелил сына / Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

Следователи полиции при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Тернополе майор застал свою жену с любовником-сержантом и застрелил его. Событие произошло ночью 21 июля.

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